Desetletje trajajoči mednarodni festival sodobnega plesa Nagib pod vodstvom Vlaste Veselko so leta 2014 preoblikovali v umetniški inkubator, ki je mesto Maribor raziskal kot vadbeno polje (Dogodek v mestu). Takrat so svoje delovanje prestrukturirali v sezonski format, imenovan Nagib na oder, kar je bil prvi poskus kontinuiranega programa sodobnih uprizoritvenih umetnosti v Mariboru. Pomen njihovega delovanja je hitro prepoznala tako umetniška srenja kot stroka, saj je leta 2015 na 7. bienalu sodobne plesne umetnosti Gibanica nagrado Ksenije Hribar v kategoriji producentke prejela umetniška vodja Nagiba na oder Petra Hazabent. Ta danes pripoveduje, da so različne analize, ki jih je takrat oblikovala za društvo Asociacija in Mrežo za sodobni ples, pokazale, da predstave v povprečju »živijo« za tri do štiri ponovitve, večina jih je uprizorjenih in sproduciranih v Ljubljani, vsakoletno znižanje sredstev pa je še dodatno onemogočalo kvalitetno zasnovo in izvedbo pretežno mednarodnega programa. »Ob dejstvu, da te zvrsti še danes, in to na nacionalni ravni, nimajo ustrezne javne infrastrukture, smo tako na oder Narodnega doma Maribor, našega glavnega koproducenta, postavili sezonski program, s katerim zapolnjujemo manko tako imenovane institucionalizacije sodobnega plesa in sodobnih uprizoritvenih umetnosti.«

Umetnost in vzgoja občinstva

V štirih sezonah so tako gostili Tatove podob, Neformo, Lejo Jurišić, Tejo Reba, Matijo Ferlina, Beton Ltd., Mareta Bulca in druge uveljavljene akterje slovenskih scenskih umetnosti ter tuje ustvarjalce, veliko pozornost pa vseskozi namenjajo tudi razvoju publike. Z radijskimi zapisi, kritiško šolo pisanja ter programskim sklopom zadnje sezone, ki ga je uokviril problem »produkcije prostora«, poskušajo uprizoritve odpreti gledalcem in spodbuditi kritično refleksijo. Predavanja pred predstavami in pogovori po njih, vodita jih kritičarki in teoretičarki Alja Lobnik in Kaja Kraner, razpirajo širše teoretsko polje, kontekstualizacijo ter načine gledanja. V okviru te pogovorne platforme »razstavljanja predstav« bo nastala tudi razstava (in obenem arhiv), ki bo v mariborskem Narodnem domu na ogled od jeseni.

Kljub poznim odločitvam financerjev, dodatnemu znižanju podpore in zavrženim projektom četrta sezona s tem še ne bo povsem zaključena, Nagib na oder pa že zre v prihajajočo, ki bo mednarodno obarvana. Kot pravi Petra Hazabent, je projekt »od nekdaj mednarodno zanimiv tako za ustvarjalce kot partnerje in financerje, saj skozi različne (kuratorske) prakse in koncepte odpira prostor za generiranje novih načinov delovanja, ki se nagibajo k eksperimentalnim pristopom tako v vsebinskem kot političnem smislu«.

Tako oktobra v koprodukciji pripravljajo večletni projekt Premikanje izhodišč (Shifting baselines), v nadaljevanju sezone pa še slovensko premiero mednarodnega projekta Back to the Beautiful (Nazaj k lepemu) ter gostovanje predstave Staging a Play: Antigona Matije Ferlina. Ta transformacija enkratnega festivalskega dogodka v celoletni kurirani program kaže na izredno fleksibilnost sicer resno ogroženega nevladnega dela kulture.