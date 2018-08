Da bi bila pot otrok v šolo čim bolj varna, bo od 27. avgusta do 9. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Začetek šolskega leta, namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo tudi letos vodi in koordinira agencija.

V prvih sedmih mesecih lani je na naših cestah po besedah direktorja agencije za varnost prometa Velova življenje izgubilo 71 oseb, v enakem obdobju letos 51. To po njegovem mnenju pove, da »so na pravi poti«, ki so si jo začrtali. »Vendar pa je to samo spodbuda, da moramo z vsem tem nadaljevati. In nacionalne akcije za varno vključitev otrok v promet in ostale aktivnosti temu sledijo«, je dejal. Kot je dodal, ga veseli, da do danes v letošnjem letu ni bilo smrtne žrtve med otroki, medtem ko je bila v enakem obdobju lani ena.

Podrobnejše podatke je podal Matjaž Leskovar iz Sektorja prometne policije. V lanskem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 444 otrok, starih do 14 let. Od tega je bilo 91 otrok povzročiteljev prometnih nesreč, najpogosteje kot pešci in kolesarji. V starostni skupini do 14 let so lani umrli trije otroci, 26 je bilo hudo telesno poškodovanih, je dejal. V prvem polletju letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 228 otrok starih do 14 let, od tega je bilo 47 povzročiteljev, umrl ni noben otrok.

Policisti bodo v prvih dneh šole izvajali poostren nadzor hitrosti ter preverjali tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo. Pozorni pa bodo tudi na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi v primeru teme ali ob zmanjšani vidljivosti. Preverjali bodo še opremljenost in tehnično brezhibnost uporabnikov koles in mopedov, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, je povedal.