Obvoz bo speljan po Goriški, Magistrovi in Ulici Alme Sodnik ter naprej po Korotanski, Kuhljevi, Ulici Stegne, Ulici Jožeta Jame in Cesti Ljubljanske brigade.

Mestni avtobusi na linijah 3, 3B in 18 bodo vozili po spremenjenih trasah. Avtobusi na linijah 3 in 3B bodo tako vozili do starega obračališča na Litostrojski cesti, začasno pa bosta ukinjeni postajališče Kovinarska in obračališče Litostroj.

Avtobusi na liniji 18 pa bodo z Litostrojske ceste pred zaporo zavili na Goriško ulico in nato vozili naprej po Magistrovi in Verovškovi ulici. Začasno bodo ukinjena postajališča Kovinarska, Litostrojska in industrijska cona Šiška.