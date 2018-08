V poslanski skupini SDS so prepričani, da bo s svojimi bogatimi poslanskimi izkušnjami, predvsem z odličnim poznavanjem poslovnika DZ, sposoben podpredsedniško funkcijo opravljati vestno in odgovorno, kar pričakujejo tudi od ostalih podpredsednikov DZ. Menijo tudi, da je Tanko velika dodana vrednost za nadaljnje vodenje DZ in bo v veliko pomoč tudi t. i. novim obrazom, ki bodo sedeli na teh odgovornih mestih.

Nekaj pohvalnih besed so dolgoletnemu poslancu in vodji poslanske skupine SDS v predstavitvi stališč poslanskih skupin namenili tudi v nekaterih strankah bodoče koalicije. Tako v SD kot DeSUS so Tanka označili kot korektnega poslanca z dolgoletnimi izkušnjami in dobrega poznavalca poslovnika DZ. Pozdravili so tudi dejstvo, da se je SDS v nasprotju s prejšnjim mandatom tokrat odločila predlagati kandidata za podpredsedniško mesto.