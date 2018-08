Špansko nogometno tekmovanje la liga in mednarodno medijsko podjetje Relevant sta pred približno tednom oznanila sodelovanje, s katerim bosta prihodnjih 15 let promovirala nogomet v ZDA in Kanadi. La liga želi že nekaj časa v slogu lige NFL, ki od leta 2007 prireja tekme v Londonu, poseči po donosnem ameriškem trgu. A kot kaže so njihovi načrti naleteli na neodobravanje igralcev, med katerim sta se posebej izpostavila kapetan Reala Sergio Ramos in pomočnik kapetana pri Barceloni Sergio Busquets. Med prisotnimi so bili tudi Nacho iz Madrida in Sergi Roberto iz Barcelone ter Koke in Juanfran iz Atletica.

Igralci iz klubov, ki nastopajo v najvišjem španskem rangu, so se v Madridu srečali včeraj, potem ko se predstavniki zveze in posamičnih klubov pred sklenitvijo pogodbe niso posvetovali z njimi. Predsednik sindikata igralcev v Španiji David Aganzo je dejal, da poteza lige nima nobenega smisla: »Razpored je skregan s pametjo, saj so očitno razmišljali samo o izvozu nogometa, ne pa tudi o navijačih. Nastalo situacijo moramo popraviti. Kapetani moštev so besni, nasprotovanje je soglasno.«

»To nima nobenega smisla. Dogovor bo veljal 15 let, a se o tem niso pogovorili z nogometaši. Skušali se bomo izogniti skrajnim ukrepom, vendar smo, v kolikor bo potrebno, pripravljeni tudi na to,« je še dodal Aganzo. Predstavniki nogometašev se bodo ponovno sestali septembra. Liga se je na sestanek sindikata nogometašev sicer že odzvala z zapisom: »La liga se bo v nameri uskladitve načrtov igranja tekem izven Španije v prihodnje pogovorila s predstavniki nogometašev,« poroča BBC.