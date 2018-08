Kot so za STA povedali na Molu, je prvotna ponudba podjetja znašala nekaj manj kot 81.000 evrov, po dodatnih pogajanjih pa je podjetje ceno znižalo na nekaj manj kot 77.000 evrov.

Postopek javnega naročila je sicer Mol začel sredi poletja, namen nakupa radarja pa je, kot so pojasnili, izključno izboljšanje prometne varnosti.

Trenutno na Molu razpolagajo s štirimi ohišji in enim tovrstnim radarjem za samodejno merjenje hitrosti. Mestno redarstvo pa uporablja tudi dve samodejni merilni napravi v vozilih.

Lokacije, kjer bo stal novi radar, bodo izbrali glede na predloge četrtnih skupnosti. Pri tem bodo upoštevali priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti, ki jih je izdala agencija za varnost prometa. Prav tako bodo upoštevali analize podatkov o prometnih nesrečah na podlagi posredovanih predlogov agencije, pravijo.

Na izbiro mikrolokacije za postavitev ohišja bo poleg tega vplivala tehnična primernost lokacije. Javnost bodo o izbranih lokacijah obvestili še pred začetkom meritev, označili pa jih bodo z znaki za obveščanje o meritvah hitrosti.

Takšno merjenje je v skladu s cilji resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od leta 2013 do 2022, ki sledijo "viziji 0", kar pomeni nič smrtnih žrtev in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč v Sloveniji, so še navedli v ljubljanskem mestnem redarstvu in občinski službi za javna naročila.