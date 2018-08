Med političnimi zaporniki je Israa al-Ghomgham, prva ženska, ki ji grozi smrtna kazen zaradi dela, povezanega s človekovimi pravicami, in tudi prva ženska, ki bi bila obglavljena izključno zaradi aktivizma.

29-letnica je sicer v zaporu od decembra 2015, saj sta skupaj z možem, ki so ga prav tako prijeli, organizirala protivladne proteste v vzhodni provinci Qatif. Protesti so se začeli že leta 2011, protestniki pa so zahtevali konec diskriminacije proti šiitom in izpustitev političnih zapornikov.

Obtoženim aktivistom trenutno sodi državni protiteroristični tribunal. Organizacija za varovanje človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) je sporočila, da obtožbe proti njim denimo vključujejo »zagotavljanje moralne podpore izgrednikom«, »vzklikanje sloganov, sovražnih do režima« in »razvnemanje javnega mnenja«, poroča spletni portal NBC News.