»Prišel je čas mojega slovesa, saj se je koalicija šestih strank odločila, da želi na mesto predsednika državnega zbora imenovati Dejana Židana. To je razlog, zakaj odstopam,« je uvodoma dejal Tonin. Zahvalil se je za izjemno podporo poslanskim skupinam, ki je je bil deležen ob imenovanju. »Bilo mi je v veselje in čast,« je še povedal nekdanji predsednik DZ.

Meseca, ki ju je preživel na čelu DZ, se mu bosta v spomin vtisnila kot nekaj neverjetnega in nepozabnega. »Kljub temu, da so se nekateri posmehovali, da nisem naredil nič, vodje poslanskih skupin veste, da smo imeli redne tedenske sestanke, na katerih smo uskladili številne akte, pravilnike in druge stvari,« je strnil mandat.

Izpostavil je polemiko, ki se je v javnosti sprožila v zadnjem času in ocenil, da je bila do njega krivična, saj so bile predstavljene napačne informacije. Eden najbolj odmevnih Toninovih predlogov je sprememba višine plač poslancev. »Ni res, da se bodo vsem poslancem zvišale plače. Stvari smo delali glede na to, kako so posamezni poslanci obremenjeni. Nekaterim se bodo plače zvišale, drugim pa znižale,« je dodal.

Lotili so se tudi spremembe obračunavanja potnih stroškov, pri čemer je Tonin predlagal evidentiranje v DZ in izplačilo stroškov samo za dan, ko so poslanci dejansko prisotni v DZ. »Spremenili smo tudi pravila glede poslanskih stanovanj. Vendarle je treba priznati, da poslanec, ki je doma v Ljubljani, in poslanec, ki je doma v Prekmurju, nimata enakih pogojev za delo,« je pojasnil.