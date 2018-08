Triintridesetletni nogometaš je ob podpisu pogodbe s podjetjem za pretočni ogled tekem DAZN razkril nekatere podrobnosti njegovega odmevnega prestopa v Juventus. Kot je dejal, se je za Torino odločil tudi zaradi Juventusovih navijačev, ki so mu v minuli sezoni za predstavo proti zdajšnjemu klubu namenili stoječe ovacije. »Kar sem takrat videl na stadionu, je zagotovo pripomoglo. Na žalost sem zadel proti svoji zdajšnji ekipi, a to je sedaj že preteklost,« je povedal Cristiano Ronaldo.

Portugalec je na četrtfinalni tekmi lige prvakov proti italijanskemu prvaku dosegel enega najbolj atraktivnih zadetkov v svoji karieri, saj je vratarja Gianluigija Buffona premagal kar s škarjicami. »Mislim, da je bil to celo moj najboljši gol v karieri. Ko so mi gledalci začeli ploskati, sem bil zelo presenečen, saj se mi kaj takega še nikoli ni zgodilo. To je bil neverjeten trenutek,« je priznal nogometni as in obenem priznal, da mu Madrida po devetih letih poleti ni bilo težko zapustiti. »Odločitev je bila lahka. Kar se mi je zgodilo v Madridu, je bilo neverjetno. Tam sem osvojil vse, tudi moja družina je živela tam. A to je zdaj del moje preteklosti,« je še sklenil Ronaldo.