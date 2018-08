Tonin je v dveh mesecih mandata na čelu DZ predstavil vrsto predlogov sprememb, s katerimi bi po njegovih trditvah vzpostavili bolj pravična razmerja znotraj obstoječe mase sredstev za zaposlene v DZ. Židan, o čigar imenovanju na mesto predsednika DZ bodo predvidoma danes odločali poslanci, pričakuje, da mu bo Tonin predstavil predloge, če bo izvoljen.

»Tisto, kar je meni prioriteta, če gledamo plače, je, da pomagamo tistim, ki so v tem državnem zboru plačani premalo. Tudi v tem državnem zboru najdemo ljudi, ki opravljajo častno delo, bodisi so natakarji bodisi so čistilke, in tu je treba pogledati, ali se jim lahko kaj pomaga. Samo to je prioriteta. Kako pomagati ljudem, ki jim je najtežje,« je poudaril Židan pred začetkom današnje seje.