Lomljenja najdebelejšega ledu pred letošnjim letom še niso zabeležili. Letos pa se je to zgodilo že dvakrat. Razlog za to so topli vetrovi in vročinski val na severni polobli, kar je posledica klimatskih sprememb.

Morje ob obali severne Grenlandije je običajno tako zmrznjeno, da se mu je do nedavnega reklo »zadnje območje ledu«, piše Guardian. Predvidevali so namreč, da je to tista zadnja »pregrada«, ki bo preprečevala učinke segrevanja planeta.

Meteorolog je za Guardian povedal, da je ta izguba ledu »strašljiva«, nekateri drugi strokovnjaki pa so dejali, da bi dogajanje lahko znanstvenike prisililo v to, da premislijo o svojih teorijah o tem, kateri del Arktike se bo segrevanju upiral najdlje.