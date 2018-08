Kitajska »odločno nasprotuje carinam in nima druge izbire, kot da še naprej nadaljuje s povračilnimi ukrepi,« so sporočili iz ministrstva za trgovino.

Dodali so, da ZDA z uvedbo carin kršijo pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in da bodo verjetno vložili pritožbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Julija so ZDA na seznam izdelkov s Kitajske s 25-odstotnimi carinami uvrstile 818 izdelkov, od danes pa je na njem še dodatnih 279. Številni ameriški proizvajalci po poročanju tujih agencij carinam nasprotujejo, saj so prepričani, da bodo škodile predvsem njim samim in ne bodo z ničemer preprečile problematičnih trgovinskih praks Kitajske.

Ameriške oblasti so s seznama za carine po pritožbah umaknile nekaj izdelkov, med drugim plavajoče doke, kontejnerje in orodja za obdelavo lesa. Niso pa uslišale želja proizvajalcev čipov, ki so bili v opozarjanju na nesmiselnost ukrepa najglasnejši.