Keramične ploščice

Že v časih starih Rimljanov so krasile prostore javnih kopališč, zato so klasična izbira za kopalnico. V zadnjem času se jim pridružujejo ploščice iz stekla (tudi recikliranega). Če so pravilno položene, z vlago nikoli ne bomo imeli težav. Še največ dela imamo z njimi pri načrtovanju; vzorci lahko polepšajo ali pogršajo videz kopalnice, poleg tega je treba skrbeti za čistočo fug, ki zaradi umazanije in vlage potemnijo. Če kopalnico, še posebno majhno, v celoti obložimo s ploščicami, je videti zatrpana kot kakšno javno stranišče. Čeprav pri nas to ni v navadi, lahko ploščice (razen umivalnika, kadi in kabine za prhanje) položimo samo do določene višine, preostali del stene pa prepleskamo.

Prednosti: So popolnoma nepropustne za vodo in praktično neuničljive, če so dobro položene.

Pomanjkljivosti: Navidezno pomanjšajo majhno kopalnico, če jih položimo po vseh površinah.