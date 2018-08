Naučite se redno vzdrževati dom zdrav in čist, da boste izkoreninili bakterije. Dobra novica je, da vam ni treba vložiti veliko napora ali uporabljati škodljivih čistilnih sredstev in kemikalij, da dosežete resnično čistočo.

Oprema za čiščenje Največji vir umazanije in mikrobov so dejansko krpe, gobice in metle, s katerimi čistimo. Zato po čiščenju ne pozabite očistiti tudi teh pripomočkov: kuhinjsko gobico operite v pomivalnem stroju ali pa jo za nekaj minut postavite v močno segreto mikrovalovno pečico. Tudi gobice in čopiče, ki so narejeni iz najlona ali vsebujejo nerjaveče jeklo, lahko učinkovito očistite v pomivalnem stroju. Po vsaki uporabi posušite kuhinjske krpe, operite pa jih na vsakih nekaj dni, saj drugače hitro razvijejo zatohel vonj, v njih pa se naselijo bakterije. Če s krpo pobrišete sok, ki se nateče iz surovega mesa, jo morate takoj dati v pranje.

Straniščna školjka Dobro in pogosto morate očistiti tudi straniščno školjko in njen sedež. Bakterije se namreč običajno zadržujejo na robovih in okoli sedeža. Ne pozabite vedno obrisati pokrova straniščne školjke, ko čistite. Večkrat na teden pomijte tudi tla okoli školjke.

Odtok in vodovodna napeljava Ostanki hrane, las in umazanije se zlahka ujamejo v odtočnem kanalu in povzročajo neznosen smrad iz odtočne cevi, ki se širi naravnost v kuhinjo ali kopalnico. Zato ne odlašajte s čiščenjem odtoka, ker se lahko zamaši. Vanj zlijte skodelico sode bikarbone in skodelico belega kisa, pustite nekaj minut, nato pa izperite z vrelo vodo. Postopek ponovite enkrat tedensko in odtok bo ostal čist.

Prostor za hranjenje hišnih živali Ne puščajte dolgo umazane posode za hranjenje domačih ljubljenčkov na tleh, saj s tem tvegate, da žival zaužije pokvarjeno hrano, umazanija pa lahko privabi tudi mravlje, ščurke, miši ali podgane. Razlito vodo ali hrano zato takoj pobrišite, posodo pa redno pomivajte.

Kljuke na vratih Če imate v domu majhne otroke, morate kljuke na vratih očistiti vsak enkrat tedensko, ker se drugače na njih hitro naselijo bakterije. Za brisanje uporabite krpo in toplo vodo, v katero namešate nekaj mila.

Vedro za plenice Kraj, kamor odlagate umazane plenice, če imate dojenčka, je ravno tako eden najbolj umazanih kotičkov vašega doma. Z mokro krpo vsak dan obrišite zunanjost vedra za plenice, za čiščenje notranjosti pa uporabite krpo in vročo milnico. Med menjavo otroških plenic in po njej ter po čiščenju si morate vedno dobro umiti roke.

Mikrovalovna pečica Večkrat pozabimo na čiščenje notranjosti mikrovalovne pečice, ta pa lahko postane izredno umazana. V mikrovalovko postavite skledo, do polovice napolnjeno z vodo in limoninim sokom. Za nekaj minut prižgite pečico in para bo omehčala vse ostanke hrane, zaradi česar boste notranjost pečice lažje očistili. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte ostrih železnih gobic.

Stene kopalnice Redno pomivajte tudi stene v kopalnici, posebno v bližini straniščne školjke in prhe, kjer pogosto padajo vodne kapljice. Za čiščenje uporabite mešanico vroče vode in belega kisa. Z namočeno krpo dobro očistite stene; tako boste tudi nevtralizirali vonjave v prostoru.