Fotografije prikazujejo moškega s klobukom, ki na vlaku drži za vajeti svojega rjavega konja, in nasmejane potnike. Posneli so jih na regionalnem vlaku v avstrijskih Alpah v bližini mesta Bad Goisern v osrednjem delu države, so navedli v ÖBB.

Dogodek so v družbi pospremili s humorjem in besednimi igrami na Twitterju. Ob tem so pojasnili, da je moral »krotek, a nepovabljen gost« vlak zapustiti. Kljub temu je bilo popoldne zabavno. Dodali so, naj drugi potniki tega ne posnemajo.

Kot so pojasnili, lahko potniki na vlak vzamejo le "majhne in nenevarne živali". Psi morajo denimo imeti nagobčnike, zanje pa njihovi lastniki potrebujejo tudi vozovnico.