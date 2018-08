Brežiška komunala naj bi predvidoma v roku enega leta dobila novo vodstvo. Dosedanji direktor Aleksander Zupančič se namreč poslavlja. Kot pravi, je v komunali naredil vse, kar si je zastavil pred šestimi leti, ko je prevzel novoustanovljeno podjetje. Zdaj bo izzive iskal na drugih področjih. »Svoje znanje in izkušnje že prenašam tudi na druga podjetja in njihove vodje in temu se bom v prihodnosti še bolj posvečal,« dodaja Zupančič, ki bi mu sicer mandat potekel leta 2020.

Vršilca dolžnosti bodo iskali znotraj podjetja

Člani nadzornega sveta komunale se bodo sestali v ponedeljek. Po besedah njegovega predsednika Andreja Vizjaka se bodo najprej uradno seznanili z Zupančičevim odstopom, nato pa največ za obdobje enega leta imenovali vršilca oziroma vršilko dolžnosti direktorja. »Človeka bomo seveda najprej iskali znotraj komunale, saj želimo ohraniti kontinuiteto dobrega poslovanja,« dodaja Vizjak.

Najverjetneje bo to Jadranka Novoselc, ki je v komunali zaposlena vse od začetka, Zupančič pa jo je pred letom dni imenoval za izvršno direktorico. Od takrat je nanjo prenašal tudi svoje znanje in posle. V enem letu naj bi prek javnega razpisa izbrali tudi novega direktorja. »Žal mi je, da Zupančič odhaja, a očitno vidi osebne izzive drugje. Je pa pripravljen z nekim krajšim delovnim časom vsaj začasno še ostati v podjetju in pomagati novemu vodstvu,« dodaja Vizjak.

Brežiška komunala beleži šest milijonov evrov prihodka, kar je 130 odstotkov več kot leta 2011. Za letos ji po Zupančičevih besedah kaže še bolje: »V štirih letih smo znižali cene naših storitev in veliko naredili na področju ozaveščanja ljudi, tako smo lani na odlagališče odložili le še 172 ton, medtem ko je bilo pred sedmimi leti odloženih odpadkov več kot 4300 ton. Tudi uporabniki so se lepo odzvali in tako lani po domovih ločili 2400 ton več odpadkov kot leta 2011. Za vse to nam je okolje gotovo hvaležno. Veliko smo naredili tudi na področju sodelovanja z vrtci in šolami, otroci so naši največji 'zavezniki', veliko naših vsebin in projektov so prav oni ponesli na domove.« Tako so otroci doma denimo zbirali odpadno jedilno olje. Med številnimi akcijami ozaveščanja so tudi Prinesi-odnesi, pri čemer gre za brezplačno menjavo rabljenih stvari, pa akcije Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe, Plastična vrečka si ne zasluži všečka, Hrana sodi na krožnik, ne v smeti in podobne.