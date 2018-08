Gostinski vrtovi: med prekrškarji več kot sto gostincev

Občinski inšpektorji so se maja in junija odpravili na teren in preverili, ali imajo gostinci ustrezna dovoljenja za rabo javnih površin in ali so gostinske vrtove postavili v mejah, ki jim jih določa dovoljenje. Opravili so 309 nadzorov in ugotovili 131 kršitev.