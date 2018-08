Eno od žarišč sporov v domu so bili potni stroški za obdobje med letoma 2012 in 2015. Ker je direktorica Zvonka Hočevar sledila opozorilom računskega sodišča, bi nekateri zaposleni morali vračati preveč izplačane potne stroške, nekateri pa bi prejeli povračilo. Od tistih, ki pri dogovarjanju o vračilu sploh niso sodelovali, so terjali preplačila s tožbami, kar je razvnelo strasti med zaposlenimi in privedlo do novih nesoglasij in tožb, ki so jih vložili zaposleni.

Direktorica doma ob tem zatrjuje, da je kot odgovorna oseba dolžna spoštovati zakone in je bila zato dobesedno prisiljena v tožbe. »Toda na sodišču so delavke v zadnjem času kar po vrsti dobivale spore. Takšna je pač odločitev sodne veje oblasti in se razlikuje od zapisanega v Zujfu. Zato se je svet zavoda na moj predlog zdaj odločil, da novih tožb ne vlagamo več. Med drugim pa dom tudi odstopa od prodaje počitniških zmogljivosti na Hrvaškem,« je povedala direktorica, ki je prepričana, da nesoglasja lahko v bodoče rešujejo s strpnostjo in dialogom. Poudarila je, da je v omenjenih zadevah pač med kladivom in nakovalom različnih državnih ustanov.

Nataša Malnar, predsednica sindikata, ki sicer združuje manjši del zaposlenih, pa je povedala, da zaposleni obstoječih tožb ne bodo umaknili, ker se izračuni vodstva in delavk niso ujemali. »Sodišče bo določilo točne zneske in s tem bo ta spor končan. Računam, da bomo z direktorico nadaljevali razreševanje vseh zadev in se mi zdi prav, da se zadeve v domu umirijo,« je dejala Malnarjeva. Drugi zaposleni so do zdaj večkrat tudi javno izpostavili, da spori motijo delo v domu in jih je treba razrešiti v prid zaposlenih in oskrbovancev.