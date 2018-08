Hiša na hribu: Podeželje ni le krajina

Zvonka Simčič je ena zanimivejših umetnic slovenskega prostora, saj se ne boji vstopati v težke tematike, ki tarejo posameznika v sodobnosti. Že več let je gonilna sila projekta z imenom Hiša na hribu, ki domuje v vasi Žlebe pri Medvodah in seže tudi po drugih postojankah Polhograjskega hribovja. Letošnjo Hišo bodo odprli jutri zvečer in bo ostala odprta vse do 9. septembra.