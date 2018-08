Slovenski odbojkarji že od julija pilijo formo za premierni nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Po dveh prepričljivih zmagah pretekli teden proti Egiptu jih danes in jutri čaka precej resnejši tekmec, saj jim bodo na nasprotni strani mreže stali Nemci. Slovenci bodo z evropskimi podprvaki, ki jih vodi njihov nekdanji selektor Andrea Giani, odigrali dve tekmi. Prvo že danes ob 17. uri, drugo pa ob istem času dan kasneje. »Nemčija ima kakovostno ekipo, zato bo to zelo dober test pred svetovnim prvenstvom in kazalnik, kaj bo še treba postoriti v zadnjih dveh tednih pred pričetkom tekmovanja,« je pred včerajšnjim odhodom v Kienbraum dejal pomočnik selektorja Sebastjan Škorc.

Slovenski selektor Slobodan Kovač večjih razlogov za nezadovoljstvo za zdaj nima. Z izjemo lažjih poškodb, ki so sestavni del priprav, je njegova ekipa zdrava in fizično dobro pripravljena. Še največ zdravstvenih nevšečnosti je imel 31-letni podajalec Dejan Vinčić, ki si je proti Egiptu poškodoval mečno mišico, a se je po tednu dni počitka že vrnil v moštvo. V njem po odločitvi Kovača ne ostajajo več podajalec Uroš Planinšič, srednji bloker Dane Mijatović in sprejemalec Alen Djordjevič. Zadnja dva naj bi sicer ostala v pripravljenosti v primeru poškodb njunih reprezentančnih kolegov in bosta zato še naprej trenirala.

»Mislim, da bosta tekmi z Nemčijo prva resna preizkušnja za nas. Ne vem, v kakšni postavi bodo Nemci igrali, a čakata nas dobri tekmi, ki nam bosta dali vedeti, kje približno smo. Se mi pa zdi, da se moramo bolj ukvarjati sami s sabo, saj Nemcem te priprave ne pomenijo veliko. Ne pripravljajo se na nobeno tekmovanje, zato moramo gledati le na svojo igro in na tem graditi,« razmišlja Jan Kozamernik. Bloker Trentina ob tem dodaja, da je s soigralci dobro pripravljen, izpiliti morajo le še nekatere podrobnosti, ki pa bodo po njegovem naredile razliko.

Tekmi z Nemčijo ne bosta edini, ki ju bodo odigrali Slovenci pred odhodom na svetovno prvenstvo. Med šestim in osmim septembrom bodo namreč v ljubljanskih Stožicah gostili turnir, ki se ga bodo udeležile tri reprezentance z vrha svetovne lestvice – ZDA, Kanada in Iran. »Veseli smo, da bomo lahko igrali proti tem reprezentancam. Priložnost bomo poskušali kar najbolje izkoristiti. V času turnirja bomo morali biti že na vrhuncu forme in igrati pravo odbojko. Mislim, da bo ta turnir pokazal naš pravi obraz,« še meni Kozamernik.