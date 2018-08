V Sloveniji omejitve in prepovedi največkrat kršijo staroselci. Ker pač vedo za vse lokalne posebnosti. Recimo to, kako se zastoju na mestni obvoznici izogniti z (množičnim) izvozom v prepovedani smeri, torej po uvozu na obvoznico, kot se je to dogajalo v ponedeljek pred predorom Šentvid.

Policiji ne bi smelo biti pretežko najti teh pametnjakovičev, ki so povrhu vsega ovirali in ogrožali intervencijska vozila na poti na kraj nesreče. Darsove kamere so jih namreč posnele. Čakamo torej na sporočilo policije, da so vsem izrekli najvišjo možno kazen – 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.

N.N.