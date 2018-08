Razpis je namenjen inovativnim startupom, ki želijo pospešiti svoje poslovanje s pomočjo priložnosti, ki jih ponuja čezmejno programsko območje. CAB ponuja program za skupno deset podjetij – pet slovenskih in pet italijanskih. Interesna, vendar ne izključujoča, področja razpisa so umetna inteligenca, strojno učenje in internet stvari, masovni podatki, blockchain tehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije ter pametne aplikacije za industrijo (industrija 4.0).

Program se osredotoča na edinstvene značilnosti, ki jih ponuja programsko območje in njegove posebnosti, in sicer predstavlja idealno okolje za razvoj trga, kjer imajo nova podjetja možnost preverjati nove poslovne modele, Italija – še posebej njen severni del – pa je po drugi strani okolje z ustaljenim ekonomskim razvojem in tako ponuja pomembne temelje za razvoj podjetij.

Prvi del programa (prvo trimesečje) bo namenjen pospeševalnemu programu v Sloveniji, tekom katerega bodo ekipe sodelovale na intenzivnem usposabljanju (CAB Bootcamp) in predstavitvenem dnevu (Pitch Day), kjer bodo prisotni tudi mednarodni vlagatelji in novinarji. Oba dogodka bosta potekala v Ljubljani v organizaciji ABC pospeševalnika. Drugi del programa (drugo trimesečje) se bo izvajal v Italiji in bo osredotočen na pospešen vstop projekta na trg in njegovo širitev. Poleg tega bodo mentorirani projekti sodelovali na mednarodnem dogodku CAB EXPO, ki bo predvidoma julija 2019 v Benetkah.

CAB pospeševalni program predstavlja kombiniran čezmejni program, ki bo potekal večinoma virtualno, webinarji pa bodo namenjeni pripravi ustrezne predstavitve (pitching) in ostalih materialov za potencialne vlagatelje, prodaji in promociji vključno z digitalnim marketingom in družabnimi omrežji, pripravi strategije in upravljanju ter odločanju na podlagi baze podatkov. Prijave so mogoče do 31. avgusta 2018 in sicer v angleškem jeziku na povezavi https://www.f6s.com/cabprogram2018-19/apply. jpš

Partnerji programa CAB Pospeševalniški program CAB v Sloveniji izvaja ABC pospeševalnik, partnerji celotnega projekta CAB pa so poleg ABC še Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije in podjetje Smart Com, italijanski projektni partnerji pa so raziskovalni in tehnološko prenosni center Friuli Innovazione, Ca 'Foscari Univerza v Benetkah – Oddelek za management, Univerza v Trstu – Oddelek za ekonomijo, podjetništvo, matematiko in statistične študije Bruno de Finetti in zasebni partner Gruppo Euris.