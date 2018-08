Poleti, ko so temperature visoke in dolgotrajno kuhanje ne pride v poštev, so sendvički fenomenalna izbira. A nikar se ne zadovoljite le s poznanimi kombinacijami. Te lahko počakajo!

Če želite preizkusiti nekaj novega, poleg današnjega recepta pripravite še katerega izmed naštetih:

Preden pa si pogledate video priprave, pa še nekaj malenkosti:

Uporabite lahko kateri koli kruh, najboljši pa je prav ajdov kruh z orehi.

Uporabite lahko spasirano skuto ali nespasirano.

Namesto limete lahko uporabite tudi limono.

V skutin namaz lahko daste tudi malo limetine lupinice.

Vse sestavine lahko pripravite vnaprej in jih hranite v hladilniku, nato pa sendviče sestavite in postrežete.

Za lažjo predstavo, kako sendvičke pripraviti, pa si poglejte video priprave.

Pa dober tek!

