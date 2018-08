Morda ste ravno razmišljali, kaj pripraviti za kosilo, ko vam je na glavo cepnila sladka in sočna figa. Poberite jo, jih natrgajte še nekaj zrelih in brž v kuhinjo z njimi!

Pri nas zori približno dvajset vrst fig, denimo istrske belice in izjemno aromatične črnice, miljske fige, laškice, pinčice, cikuline, rjavke, madone, črne petrovke, bele petrovke, zelenke, mataloni, bomboni in sivke, več vrst zori na Goriškem… Žal pa naše veleblagovnice ponujajo večinoma italijanske fige, ki že zaradi tehnologije skladiščenja in dolgotrajnega prevoza do trgovine izgubijo veliko večino svojega okusa. Kdor še ni pokusil sveže domače fige, se morda niti ne zaveda aromatičnosti tega imenitnega sadeža, ki ga lahko uporabimo tako za sladice kot tudi za povsem resne, tako imenovane slane oziroma glavne jedi, kot so rižote, testenine, solate in podobno.

Poskusite pripraviti denimo piščančjo-zelenjavno rižoto s sredozemskimi začimbami in vanjo dodajte na koščke narezano figo ali tri. Imenitno bo, če imate pri roki kaj sveže sivke – nekaj lističev je nasekljajte naravnost v lonec skoraj kuhane jedi in okusi se bodo imenitno povezali! Ali fige, narezane na debele rezine, pretaknjene s tenkimi rezinami česna, popečene na žaru in začinjene z nekaj zrnci solnega cveta… Izvrstna in enostavna poletna topla predjed! Hladno predjed pa pripravimo iz narezanih fig in gorgonzole, rukole ali bazilike ter slanega preliva iz oljčnega olja in limonovega soka ali balzamičnega kisa. Vredno je poskusiti!