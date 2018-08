Za tisoče ameriških otrok konec počitnic in začetek novega šolskega leta ne bo tako stresen kot običajno. V nekaterih okrajih so se namreč odločili, da bo poslej šolski teden trajal le štiri dni in ne več pet.

Zadnje takšno okrožje je okrožje 27J v Koloradu, kjer se šola približno 18.000 otrok. Poglavitni razlog za krajšanje šolskega tedna je varčevanje. S krajšanjem šolskega tedna bodo po navedbah ravnatelja prihranili približno milijon dolarjev (približno 865.000 evrov), saj se bodo zmanjšali stroški prevoza otrok, plač zaposlenih in vzdrževanja.