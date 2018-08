Uprava Uljanika in predstavniki stavkovnega odbora so sicer v Pulju ob 10. uri sedli za skupno mizo in začeli pogovore.

V skupini Uljanik je približno 4500 zaposlenih davi začelo stavkati na svojih delovnih mestih. Stavkajo vsi, razen varnostnikov, gasilcev in dežurnih služb, je novinarjem na Reki povedal predstavnik sindikata kovinarjev Veljko Todorović.

Delavci v puljski ladjedelnici so na razmere v skupini opozorili na današnjem shodu, na katerem so zahtevali tudi odstop »nesposobne« uprave družbe, ki da je odgovorna za slabo stanje v Uljaniku. Zahtevajo dolgoročne rešitve, ki bi zagotovile obstoj ladjedelništva v Pulju in na Reki.