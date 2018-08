Plasta je julija s konzorcijem prodajalcev - družbe TCK, KD Skladi, KD Kapital, KD Group, Adriatic Slovenica, Primorski skladi in Apis-Vita - sklenila pogodbo o nakupu 754.341 delnic oz. 60,11-odstotnega deleža bistriške tovarne olj, za delnico pa je plačala pet evrov.

Toliko za delnico ponuja tudi zdaj. Prevzemna ponudba se sicer nanaša na 500.619 delnice Gee, ki jih Plasta še nima v lasti. Plasta je delnice pripravljena plačati v denarju, izhaja iz danes v Delu objavljene prevzemne ponudbe.

Plasta je podjetje v lasti Franca Freliha, po lanski lestvici revije Manager 18. najbogatejšega Slovenca. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja plošč, folij, cevi ter profilov iz plastičnih mas, vendar preko nje Frelih obvladuje še več povezanih podjetij, med katerimi je od leta 2003 s področja živilske industrije tudi Dana iz Mirne na Dolenjskem. Zadnje podjetje, ki je predlani prešlo v 100-odstotno last dolenjskega poslovneža, je Plama-pur.

Eta Kamnik doslej največji posamezni lastnik

Doslej največji posamični lastnik Tovarne olja Gea je bila Eta Kamnik, ki je pred dvema letoma od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupila dobrih 18 odstotkov delnic. Kupljeni delež je takrat na slabo banko prešel iz propadlega cerkvenega holdinga Zvon Dva, v Eti pa so takrat dejali, da gre zgolj za naložbo v ugledno podjetje in poslovnega partnerja, saj so potrebe po oljih v Etini proizvodnji na letni ravni med 80.000 in 100.000 litri.

Bistriška družba, ki jo vodi Igor Hustić, je lani v primerjavi z letom prej za pet odstotkov povišala prihodke, ki so ob koncu leta znašali 25,7 milijona evrov. Kljub rasti prodaje so zlasti zaradi dviga cen energentov in pritiska na ceno dela ustvarili 15 odstotkov nižji čisti dobiček, bilo ga je za nekaj več kot 150.000 evrov.