Facebook je zamrznil oziroma izbrisal prek 650 računov oziroma skupin, medtem ko so pri Twitterju zamrznili 284 računov. Akcija družbenih omrežij sledi poročilom, da je Microsoft preprečil ruski kibernapad na ameriške konservativne organizacije.

Pri Facebooku pravijo, da so njihove preiskave sumljivih računov trajale več mesecev ter da račune z »neavtentičnim« obnašanjem prepovedujejo, ker želijo, da uporabniki zaupajo v povezave, ki jih na omrežju ustvarjajo. Preiskava je sicer še v teku, a so po dosedanjih Facebookovih odkritjih tarče sumljivih računov uporabniki iz Bližnjega vzhoda, Latinske Amerike, ZDA in Velike Britanije.

Podjetje pravi tudi, da so tekom preiskave uspeli ugotoviti, da je več računov, vključno s 76 instagram računi, povezanih z iranskimi mediji, odkrili pa so tudi sporne račune povezane z Rusijo. Aktivnosti iranskih in ruskih računov, po do sedaj znanih podatkih podjetja, niso bile povezane. Podjetje je ugotovitve preiskave delilo tudi z ameriškimi in britanskimi oblastmi.

Facebook in Twitter sta preiskavo pričela, ko ju je o sumljivi aktivnosti računov, ki širijo »iransko propagando« obvestilo varnostno podjetje FireEye.