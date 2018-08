Kot je povedal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj, so letošnje poletje kljub slabšemu vremenu v prvi polovici zadovoljni z obiskom, ki je približno tak kot lani. Se je pa do določene mere spremenila struktura gostov. »Hotelirji poročajo, da so njihovi prihodki višji, čeprav imajo približno enako število gostov,« je pojasnil Rogelj.

Izpostavil je tudi, da se na tretje mesto po številu nočitev sedaj uvrščajo Američani. »Za ta trg se bomo še trudili, saj so to dobri gostje, ki ostanejo tudi kakšen dan dlje. Navdušujeta pa jih predvsem presunljiva lepota narave ter stik z okoljem in z ljudmi,« je poudaril.

Medtem ko so podatki o številu nočitev letošnje poleti podobni kot lani, pa se je znova nekoliko povečalo število nočitev. V prvi polovici leta so na Bledu zabeležili skoraj 404.000 nočitev, medtem ko so v rekordnem lanskem letu od januarja do junija našteli nekaj manj kot 389.000 nočitev.

Največ nočitev so ustvarili gostje iz Velike Britanije, in sicer več kot 44.000, sledijo Nemci s 33.500 in Američani z 32.000 nočitev, za njimi pa Italijani, Južni Korejci, Madžari in Slovenci. Bled je sicer pravi svet v malem, saj so v prvih šestih mesecih na Bledu prenočili gostje iz tako eksotičnih držav, kot so Brunej, Burundi, Kambodža, Kongo, Džibuti, Laos, Oman in Nauru.

Bohinj Tudi v Bohinju so v prvi polovici letošnjega leta našteli več nočitev kot v enakem obdobju lani. Isto velja za julij, ko je skoraj 53.200 gostov ustvarilo več kot 156.000 nočitev, medtem ko je bilo lanskega julija 137.000 nočitev. V prvih sedmih mesecih je bilo letos v Bohinju za 20 odstotkov več nočitev, in sicer 361.000. Največ nočitev so ustvarili Slovenci, to je skoraj 27 odstotkov, sledijo Nemci, Čehi, Nizozemci, Angleži, Madžari in Belgijci. »V glavni turistični sezoni smo že lani dosegli visoke rezultate in letos je poleti res težko najti prosto posteljo,« je povedal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ki pa je še posebej vesel rasti števila obiskovalcev in nočitev pred glavno sezono. Zadovoljen je tudi z velikim obiskom dnevnih obiskovalcev, ko je lepo vreme, pri čemer so na preizkusu tudi novi ukrepi za zmanjševanje motornega prometa okoli Bohinjskega jezera. »Prvi rezultati in odzivi ljudi kažejo, da je novi prometni režim izboljšal kakovost doživetja Bohinja za obiskovalce in domačine,« je izpostavil Langus, ki je prepričan, da so na pravi poti spodbujanja trajnostne mobilnosti, po kateri bodo nadaljevali in uvajali še dodatne ukrepe. Glavna turistična sezona pa postavlja še nove izzive, kakršno je na primer izobraževanje turističnih delavcev za ohranitev kakovosti storitev. Langus meni, da bo nujno narediti podrobno analizo, da se bodo na pozitivne tokove v turizmu lahko primerno in dobro odzvali.