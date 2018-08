Gre za pomemben udarec ameriškemu predsedniku Trumpu v preiskavi ruskega vpletanja v kampanjo pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Oba njegova nekdanja sodelavca čaka zaporna kazen. 69-letnemu Manafortu, ki je sredi leta 2016 približno dva meseca vodil Trumpovo kampanjo, grozi celo več deset let zapora.

Manaforta je porota na sodišču v Alexandrii pri Washingtonu po štirih dneh odločanja spoznala za krivega v osmih točkah obtožnice, medtem ko glede desetih točk porotniki niso mogli sprejeti odločitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V petih točkah je bil spoznan za krivega izogibanja plačila davkov, v eni točki, ker ni prijavil bančnih računov v tujini, v dveh točkah pa zaradi bančnih poneverb pri pridobivanju posojil.

Denar na račune v tujini je sicer dobival od bivšega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča. Ko je bil ta odstavljen in so se nakazila ustavila, pa je s prevarami prihajal do velikih posojil v ZDA.

Manafortov odvetnik Kevin Downing je že izrazil razočaranje zaradi izida sojenja, ki pa ga je vseeno označil za pošteno. Na vprašanja novinarjev, ali se namerava pritožiti, ni odgovoril, še poroča dpa.

Morda bo sledilo še eno sojenje Na tožilstvu pa se še odločajo, ali bodo poskušali s ponovnim sojenjem glede desetih točk obtožnice, v katerih porota ni bila sklepčna. Gre za dodatne obtožbe glede prijave bančnih računov v tujini in bančnih poneverb. Na Manafortovo obsodbo se je že odzval tudi Trump in dejal, da je »zelo žalosten« zaradi obsodbe Manaforta, ki ga je označil za »dobrega človeka«. Obenem se je želel oddaljiti od Manaforta, ko je dejal, da je delal za veliko ljudi, med drugim za predsedniško kampanjo Ronalda Reagana. Hkrati je poudaril, da zadeva ni povezana z obtožbami o zarotništvu z Rusijo glede vpletanja v predsedniške volitve, sojenje v Alexandrii pa je označil za sramoto.