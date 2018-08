Priprave za označevanje meje s Srbijo je kosovska komisija za demarkacijo pod vodstvom Shpetima Bulliqija začela po navodilu premierja Ramusha Haradinaja, najprej z zbiranjem dokumentov o njej ter oblikovanjem izvedbene strategije. »Obstajajo določene spremembe mejnih črt, ki so se zgodile v različnih obdobjih, toda vse te spremembe so razvidne iz dokumentov in političnih odločitev,« je trenutni položaj za prištinske medije pojasnil Bulliqi in z objavo priprav vznemiril Beograd.

V imenu srbske vlade se je prvi oglasil njen podpredsednik in zunanji minister Ivica Dačić, ki je dejal, da je Kosovo enostransko razglasilo neodvisnost, da pa o določitvi meje ne more odločati na enak način. »Nobenih potez ne bo v tej smeri, dokler ne bo dosežen dogovor,« je dejal na ponedeljkovi tiskovni konferenci, na kateri je še dejal, da se bo dialog s Prištino nadaljeval septembra, kot je že napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dodal je, da ne razpolaga z informacijami o morebitnih sestankih zunaj omenjenega dialoga Vučića in njegovega kosovskega kolega Hashima Thacija ter da trenutno ne obstaja predlog razmejitve, o katerem bi bil dosežen dogovor. Glede omenjanja, da bi Priština prevzela južni srbski občini Bujanovo in Preševo ob zamenjavi za občine s srbskim življem na kosovskem severu, pa je Dačić dejal, da so to »prazne govorice«.