Malokdo ve, da je v Ljubljani na Ježici postavljen nov pokrit balon s trdim igriščem, na katerem se bohoti velik napis Rafa. Ko je odprt stranski del, se vidi na bližnje kopališče Laguna. V montažnem teniškem kompleksu z betonsko podlago so zadnja dva tedna žogice glasno odmevale. Po njih je namreč udarjal najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene. Ljubljančan je imel povsem novo druščino na terenu. Treninge je namreč vodil Beograjčan Marko Subotić, novi trener trenutno 78. igralca sveta. Ob našem včerajšnjem obisku je 29-letni Bedene v opoldanskem času vadil z deset let mlajšim Markom Mesaričem, za vzdušje na treningu pa sta skrbela še brat dvojček Andraž Bedene in kondicijski trener Anže Pirc. Po treningu je ekipa hitela pakirat kovčke in odpotovala v New York, kjer se v ponedeljek začenja zadnji teniški turnir velike četverice.

Do konca sezone na trdi podlagi Bedene je imel v zadnjih tednih precejšen tekmovalni premor. Zanj se je odločil, ker ni bil zadovoljen z rezultatskim izplenom sezone, zato si je želel zaceliti rane s treningom in novim trenerjem. »Na trdi podlagi že dolgo nisem igral, poleg tega že dalj časa nisem imel nobenega dvoboja. Najpomembnejše ta trenutek je, da se počutim dobro, da sem lačen izzivov. Za menoj je pomemben del priprav. Iz izkušenj vem, da vselej, ko se dobro pripravim, tudi dobro igram. Že dolgo nisem bil v tako dobri fizični kondiciji, nekaj manjših težav mi povzroča le poškodba noge, ki sem jo obnovil v Umagu. Posebnih rezultatskih pričakovanj v New Yorku ne bom imel, bom pa poskušal premagati vsakega tekmeca,« je po generalki pred odhodom na OP ZDA povedal Aljaž Bedene, ki bo do konca letošnje sezone nastopil le še na turnirjih s trdo podlago. Teh bo imel precej več kot v preteklosti, saj bo po New Yorku tekmoval v Sankt Peterburgu, Pekingu, Šanghaju, Moskvi, Dunaju in Parizu. Zakaj se je odločil, da proti koncu sezone zamenja trenerja? »Z Nickom Cavadayem sva se odločila, da potrebujem spremembo. Ta pot zame ni bila najlažja, saj sva zelo dobra prijatelja. Potreboval sem daljši premor, sicer bi ta teden nastopil v Winston-Salemu. Z Markom sva v stikih že dalj časa. Ker je bil trener Damirja Džumhurja, sva večkrat sodelovala na treningih. Želel sem si nekoga, ki me pozna in ima pozitivno energijo, kar Marko ima. Ko mi je povedal, kaj moram popraviti, sem mu povsem zaupal. Marko pravi, da bova poskušala čim prej doseči dober rezultat, zato sva se stvari lotila precej ostro. Sicer nisem imel prevelike izbire vadbenih partnerjev, a mislim, da jih bom pred začetkom turnirja našel v New Yorku,« odgovarja Bedene.