Okrajno sodišče v Novi Gorici je v primerjavi s policijo pokazalo več usmiljenja do 25 kubanskih plesalcev, ki so od policistov prejeli položnice za 500 evrov, do plačila pa so jim zadržali potne liste, brez katerih se po zaključku plesnega festivala v Italiji seveda ne bi mogli vrniti v domovino.

Kot je razvidno iz sodbe novogoriškega sodišča, ki smo jo pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (v pdf obliki jo lahko prenesete na tej povezavi), je