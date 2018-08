V nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 16.40 ure med šentviškim predorom in priključkom Ljubljana Brod v smeri Kranja, so vozniki v koloni za »izhod v sili« uporabili bližnji izvoz na avtocesto iz smeri Kosez oziroma Podutika. Tako so množično vozili v napačno smer in pri tem ovirali gasilska vozila, ki so bila na poti na kraj nesreče.

Dars je na omrežju twitter objavil posnetek nadzornih kamer, ki prikazuje neprimerno ravnanje voznikov. »Vozniki, ki so včeraj popoldne vozili v napačno smer, so ovirali delo gasilcev, ki so hiteli na kraj nesreče. Tako početje, tudi če se skrijemo za skupinsko odgovornost, je izjemno nevarno in lahko ogrozi življenja,« so zapisali.

[NEVARNO POSNEMANJE] Vozniki, ki so včeraj popoldne vozili v napačno smer na priključku Podutik pred predorom Šentvid, so ovirali delo gasilcev, ki so hiteli na kraj nesreče. Tako početje, tudi če se skrijemo za skupinsko odgovornost, je izjemno nevarno in lahko ogrozi življenja! pic.twitter.com/T3pqRQ0Dd3 — Družba za avtoceste (@DARS_SI) August 21, 2018

Obenem so pohvalili tudi tiste, ki so se ustrezno postavili ob rob avtoceste in omogočili policistom in reševalcem, da so lahko hitreje dospeli do nesreče.