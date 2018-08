V soboto se v Malagi s prologom začenja 73. španska Vuelta, kjer bosta zraven tudi slovenska kolesarja Luka Mezgec in Luka Pibernik kot 20. Slovenec v zgodovini. Organizatorji z direktorjem Javierjem Guillenom na čelu so startno številka ena za tretjo tritedensko dirko v sezoni med dvaindvajsetimi ekipami s po osmimi kolesarji že dodelili Vincenzu Nibaliju. Lanski zmagovalec Chris Froome se je po štirih odpeljanih velikih tritedenskih dirkah, na katerih je osvojil tri zaporedne zmage (Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018) in tretje mesto na francoskem Touru, odločil, da bo raje vozil na domači dirki Po Britaniji. Tako se je odločil tudi zmagovalec Toura Geraint Thomas. Za moštvo Sky španska dirka ni prioriteta. »Nibali si zasluži številko ena. Na Vuelti je že zmagal leta 2010, lani je bil drugi. Je eleganten kolesar, napadalen in karizmatičen. Le nekaj aktivnih kolesarjev ima tako briljantno kariero kot on,« je odločitev utemeljil Javier Guillen. Nibali ima štiri zmage na tritedenskih dirkah, največ med udeleženci letošnje izvedbe.

Nibali je med najbolj specifičnimi udeleženci. Na Vuelti zvezdniki iščejo uteho po slabi ali nesrečni sezoni. V Španijo že po tradiciji z največjimi ambicijami prihajajo osmoljenci in nesrečniki sezone. Tudi letos je s te plati seznam dolg. Poleg Nibalija tudi Richie Porte (BMC), brata Simon in Adam Yates (Mitchelton Scott), Rigoberto Uran (EF), Rafal Majka (Bora), Bauke Mollema (Trek), Fabio Aru (UAE Emirates), Nairo Quintana in Alejandro Valverde (Movistar). Med tistimi, ki so na Giru ali Touru končali v ospredju, sta na Vuelti le tretji z Gira Kolumbijec Miguel Angel Lopez in peti s Toura Steven Kruijswijk. Njegov moštveni kolega iz LottoNL-Jumbo Primož Roglič se je že prej odločil, da ne bo delal dvojčka Tour-Vuelta. Zanj je zdaj edini izziv svetovno prvenstvo v Innsbrucku, kjer je trasa v obeh disciplinah kronometru in na cestni dirki kot nalašč zanj. S to mislijo jih bo veliko tudi na Vuelti.

Slovenijo bosta na Vuelti zastopala le člana Bahrain Meride in Mitchelton Scotta, oba nekdanja državna prvaka. Pibernik bo na Vuelti zaokrožil nastope na vseh treh velikih tritedenskih dirkah, saj je po enkrat vozil Giro in Tour. Za kolesarja iz Suhadol pri Komendi je uvrstitev v ekipo le nova potrditev, da so z njegovim delom zadovoljni in mu zelo zaupajo, čeprav še vedno sodi med najmlajše na Vuelti. Velja za zelo zanesljivega pomočnika, koristen je na vseh terenih, tudi v razgibanih etapah. V tako močni ekipi, kot je Bahrain Merida z Nibalijem ter bratoma Izaggire (po tej sezoni se poslavljata od te ekipe), ne bo imel možnosti za samostojne akcije, uvrstitve zanj nikakor ne bodo merilo njegove uspešnosti.

Luka Mezgec je imel po osnovnem klubskem tekmovalnem programu v koledarju obkrožen francoski Tour, vendar se je ekipa dober teden pred začetkom odločila, da bodo vse moči usmerili v pomoč le enemu hribolazcu Adamu Yatesu, ker so verjeli njegovi izjemni formi. Toda Yates je pregorel. Luka Mezgec se je pred začetkom Toura le nemočno jezil, ker je vrgel stran več mesecev priprav, dolge ure tišine na višinskem treningu. Trdil je, da je bil v življenjski formi, ki jo je potem unovčil le pri praznovanju rojstnega dne. »Žal je vrhunsko formo težko ali skoraj nemogoče dvigniti dvakrat v tako kratkem časovnem obdobju,« je potožil. Na dirki Po Poljski je v eni od etap osvojil četrto mesto in dokazal, da lahko prevzame odgovornost kot prvi mož. Žal se je na njegovo smolo z okvaro kolesa končalo tudi evropsko prvenstvo v Glasgowu, kjer je imel visoke želje. Na Vuelti bo predvsem v vlogi pomočnika za Mattea Trentina, ki je lani v Španiji zmagal kar štiri etape. »Tri tedne bom pomočnik Yatesu, sprinterske etape pa bodo verjetno namenjene Trentinu. Verjetno bom imel vlogo aduta, ki jo ima zadnji v sprinterskem vlaku,« potrjuje Mezgec.

Luka Mezgec bo vozil že na sedmi tritedenski dirki, petkrat je bil na Giru in enkrat na Vuelti. Kamničan je tudi med tistimi 52 kolesarji, ki so že slavili na kateri od tritedenskih dirk. Ob tem pa je bil že tudi petkrat tretji, čeprav velja, da v bilancah kolesarjev tovrstni uspehi nimajo pretirane teže. Veljajo predvsem zmage. Po tej statistiki so med udeleženci španskega kroga na vrhu seznama etapnih zmag Peter Sagan s petnajstimi zmagami ter Alejandro Valverde in Vincenzo Nibali s štirinajstimi. Nibali je dejal, da njegova prioriteta ni rdeča majica in končna zmaga 16. septembra v Madridu. »Vprašanje je, ali sem se po smoli na Alpe d'Huez dovolj hitro in dobro opomogel od poškodbe. V nogah imam samo nekaj močnih treningov. Verjetno bom poskušal samo v posameznih dnevih. Vsekakor pa mi je Vuelta všeč, je veliko bolj sproščena kot Giro ali Tour,« poudarja Vicenzo Nibali. Vuelta že dolga leta velja za najbolj idealno pripravo za svetovno prvenstvo.