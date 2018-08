Neposredno gledano je to onesnaževanje okolja, tako kot so odvržene plastenke in ovitki raznih tablic za energijo in tudi tone fekalij in hektolitri urina, ki po koncu glavne sezone ostanejo ob označenih in neoznačenih poteh in v latrinah. To so pač neizogibne posledice našega masovnega »butičnega turizma«, ki to deželo preobraža v poceni veleblagovnico. Specifična poteza tistih nalepk je, da prinašajo izrecno politično polucijo.

Za kakšno politiko gre? Preprost odgovor je: levičarsko. Ampak kakšna levičarska politika je to? Na prvi pogled je nekaj očitno absurdnega