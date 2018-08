Po nekaj pesniških gostovanjih, ki so v zadnjih dneh polnila knjižnice, galerije in parke v Ljutomeru, Krškem, Žalcu in drugih slovenskih krajih, se danes Dnevi poezije in vina tudi uradno začenjajo v domačem Ptuju. Do konca tedna se bo mogoče udeležiti več kot 55 brezplačnih dogodkov, na katerih bo nastopilo 21 pesnikov in pesnic iz 16 držav, pester pa bo tudi spremljevalni program.

Od vrtov do kleti Častna gosta 22. izvedbe festivala sta ena najbolj prepoznavnih izraelskih pesnic, angažirana Agi Mishol (1946) in nemški pesnik in urednik Michael Krüger (1943), predsednik Bavarske akademije lepih umetnosti. Ob tej priložnosti je založba Beletrina izdala izbor iz pesničinega opusa, zbran v knjigi Čipka na železu, pa prevod Krügerjeve zbirke Notranja skrivnost, ki jo kot njegovo drugo poezijo zaznamuje melanholična, na videz preprosta govorica, ki nagovarja bralca v intimnih, eksistencialno osamljenih legah. Vodja festivala Aleš Šteger, ki je skupaj z britanskim pesnikom in urednikom Rodom Menghamom opravil tudi letošnje selektorstvo, je v goste – na pogovore v zasebnih vrtovih ptujskih lokalcev, v vinskih kleteh, pa na Vrazovem trgu – med drugim povabil še Američanko Joanno Klink, Madžara Gáborja Lanczkorja, Kitajca Wanga Yina, Italijanko Valentino Colonna in Finko Johanno Venho; ukrajinskega avtorja Jurija Andruhoviča se bodo mnogi spomnili kot lanskega nagrajenca Vilenice. V fokusu bo sicer letos sodobna španska poezija, ki jo bodo zastopali Carlos Aganzo, Mercedes Cebrián in Erika Martínez. Njihovo branje bo oplemenitilo tudi špansko vino.

Pozornost Juretu Deteli Slovenske barve bosta letos zastopala Ivo Svetina, ki je nazadnje izdal zbirko Oče, tvoje oči gorijo, pred izidom pa sta še Za pesem ni načrta in izbor njegove poezije, zbran v delu Plamen iz morja, ter glasbenik in pesnik Vlado Kreslin s knjigo Zakartana ura. Posebna pozornost bo šla tudi Juretu Deteli (1951–1992), Beletrina je namreč nedavno izdala zbirko njegovih zbranih pesmi. O skoraj dva tisoč strani obsegajočem delu bo v sklopu festivala spregovoril tudi urednik Miklavž Komelj, ki se je z rekonstrukcijo omenjenega opusa ukvarjal več let. »Detelo bomo morali zdaj brati znova in zagotovo ga bo še bolj utrdila v osrčju slovenskega pesniškega kanona,« je ob tem dejal Šteger.

Poezija, vino, glasba Pesnikom, vinarjem ter ljubiteljem enih in drugih užitkov se bodo ob večerih pridružili tudi glasbeniki. Že nocoj bo oder zavzela jazzistka Mia Žnidarič s triom ameriškega pianista Steva Klinka, v sodobno komorno glasbo bodo obiskovalce v četrtek popeljali Month of Sundays z Dunaja, petek bo čas za intimizem in vznesenost latina z zasedbo Tori Tango, Dneve poezije in vina pa bo h koncu zapeljal koncert uveljavljenih Malih bogov z Vladom Kreslinom. Festivalski program sicer ponuja tudi otroški fokus in denimo muzejske delavnice oblikovanja nakita iz verzov za odrasle, med vrhunce festivala pa gotovo sodita tudi klavirsko-pesniška nastopa Valentine Colonna in Michaela Krügerja. V soboto dopoldan bo znova čas tudi za tradicionalno promenado poezije, s katero se ulice Ptuja dokončno predajo verzom, glasbi, plesu in akrobacijam.