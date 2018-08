V svojem nagovoru sem na kratko orisal zgodovino Prekmurja in opisal izjemne lepote, s katerimi je obdarjeno. Drugo leto bo Prekmurje praznovalo visoko stoto obletnico priključitve matični domovini Slovenije. 17. avgusta letos mineva natanko 99 let priključitve. Z enim žalostnim priokusom, da smo izgubili Slovensko Porabje, s površino 94 kvadratnih kilometrov, ki je bilo del Prekmurja. Seveda zopet z »blagoslovom« tujcev. Človeka boli srce ob izgubi Rezije, Kanalske doline, Benečije, Gorice, Istre, Koroške in seveda Slovenskega Porabja ter nekaj ozemlja, ki so si ga po drugi svetovni vojni prilastili Hrvatje. Izgubljeno ozemlje se žal ne povrne nikoli več. Prav zato je naša dolžnost, da se tudi danes, seveda po pravni poti, borimo za vsako ped naše zemlje.

V mislih imam vedno Kozlerjev zemljevid iz leta 1853. Kako velika dežela je bila takrat ta naša sedanja mala deželica. Prav zaradi tega moramo Slovenci vsak takšen dogodek in praznik obeležiti na dostojen način. V Prekmurju ga vsako leto. Prav tako bomo naslednji mesec počastili vrnitev Primorske k matični domovini, naslednji praznik je dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra. To so sicer državni prazniki, ki niso dela prosti. Njihov zgodovinski pomen pa je nedvomno ogromen. Nismo pozabili tudi na dan Primoža Trubarja. Gojenje domoljubja je naša moralna zavest in osebni izraz ljubezni do domovine.

Srečko Križanec, predsednik častniške in veteranske organizacije občine Štore