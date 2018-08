Večina ledu je v senčnih predelih Luninih kraterjev v bližini polov, kjer najvišje temperature ne presežejo minus 157 stopinj Celzija. Zaradi majhnega naklona osi, okrog katere se vrti Luna, tja Sonce nikoli ne posije, poroča spletni portal ScienceDaily.

V dosedanjih raziskavah so našli zgolj morebitne znake ledu na površini Lune. Zdaj pa so to tudi potrdili na podlagi podatkov, ki jih je zbral Nasin instrument za ugotavljanje Lunine mineralogije. Ta je izmeril način, kako molekule absorbirajo infrardečo svetlobo, kar se pri vsakem od agregatnih stanj vode razlikuje. Tako so potrdili, da gre za vodo v trdnem stanju.

Če bi bilo ledu na površju dovolj, bi bil lahko to vir vode za prihodnje odprave na Luno, ki bi lahko tam tudi ostale. Nasa in njeni komercialni partnerji bodo zdaj skušali ugotoviti več o tem ledu, denimo kako se je znašel tam.