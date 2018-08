Na obrobju Kranja pri piceriji Gorenc je šolska pot zelo nevarna, je na poziv gorenjskih policistov o sporočanju nevarnih točk na družbenih omrežjih odgovoril krajan. Čeprav naj bi pločnik tam dobili kmalu, ga pred začetkom novega šolskega leta očitno še ne bo. »Celotna cesta v Struževo je tako ozka, da se komaj srečata dva osebna avtomobila, kam naj se potem umakne šolar ali mamica z otroškim vozičkom?« se sprašuje krajan. Na Policijski postaji Kranj so predlagali, da bi otroke namesto na nevarno šolsko pot vključili v šolske prevoze. O tem so obvestili občino in tehnično komisijo pozvali, naj opravi ogled ceste in postavi ustrezno prometno signalizacijo.

Tudi dobro »opremljene« poti so lahko nevarne

Podobne težave imajo tudi v jeseniškem naselju Kočna, opozarjajo krajani, saj cesta skozenj vse pogosteje tako domačinom kot turistom služi kot alternativna pot do Bleda. »V naselju ni možno normalno iti do avtobusne postaje, igrišča… Smo brez pločnika, prehoda za pešce, kolesarske steze, primerne označbe in osvetljave. Cesta je nevarna za otroke, kolesarje in pešce vseh starosti,« je opozoril eden od krajanov. Na jeseniški policijski postaji so za čim prejšnjo ureditev razmer pozvali direkcijo za infrastrukturo in občino Jesenice ter obvestili svet za prometno varnost.

Skorajda vse, kar je potrebno za varnost, pa ima šolska pot v Begunjah na Gorenjskem, a še vedno za šolarje po mnenju krajanov ni povsem varna. »Vodi mimo avtobusne postaje in vključuje prečkanje glavne ceste pri pokopališču in restavraciji Avsenik.« Prehod je sicer označen s talnimi oznakami, opremljen z znaki in ogledalom, toda še vseeno ne zagotavlja zadostne varnosti otrokom in drugim udeležencem v prometu, še posebej na poti iz šole domov. Vozniki pogosto po mnenju krajanov vozijo prehitro, pokopališki zid ob prehodu za pešce je previsok, da bi otroci lahko videli čezenj, ogledalo na nasprotni strani ceste pa premajhno in nastavljeno previsoko, da bi ga otroci lahko uporabljali. Pločnik je le ob delu glavne ceste, ta pa je večinoma ob mraku in temi slabo osvetljena, opozarjajo krajani. »Na območju celotnega naselja Begunje na Gorenjskem so ceste zelo ozke in nepravilno osvetljene, pločniki so samo ob glavni cesti Begunje–gostišče Avsenik,« so potrdili radovljiški policisti in se zavezali, da bodo tako v jutranjem kot v popoldanskem času izvajali pogostejši nadzor prometa, o stanju pa so obvestili radovljiško občino.