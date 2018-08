Po navedbah Mestne občine Ljubljana bo promet med Trdinovo in Dvorakovo ulico potekal enosmerno, in sicer v smeri proti Dunajski cesti.

Gosposvetska cesta, ki jo pešci in kolesarji že uporabljajo, in Dalmatinova ulica ostajata zaprti, dostop do osrednjega dela Slovenske ceste za intervencijska vozila pa bo mogoč iz Šubičeve ulice.

Zaradi zapore bodo mestni avtobusi začasno vozili po obvozih: avtobusi na progah 2, 3G, 6, 6B, 9, 11, 11B, 13, 19B, 19I, 20 in 27 bodo vozili po Tivolski, Bleiweisovi in Šubičevi ulici; avtobusi na progah 1, 1D, 3 in 3B bodo vozili po Bleiweisovi in Šubičevi ulici; avtobusi na progi 5 bodo vozili po Tivolski, Trgu OF in Resljevi cesti; avtobusi na progah 7, 7L, 8 in 25 bodo vozili po Tivolski cesti; avtobusi na progah 14, 18 in 18L pa bodo vozili po Tivolski, Bleiweisovi, Šubičevi, Slovenski, Aškerčevi in Prešernovi cesti. Na Tivolski, Šubičevi in Prešernovi cesti bodo urejena začasna avtobusna postajališča, za nočne proge N1, 2, N3, N5, 6 in 11 pa bo izravnava voznega časa na začasnem postajališču Tivolska.

Na ljubljanski občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.