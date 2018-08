Najprej je treba vedeti, da LED-trakovi niso namenjeni osnovni razsvetljavi, za kar naj poskrbijo stropne, talne in namizne svetilke. Pravzaprav sploh ne smejo izstopati, temveč le nekoliko skrivnostno in nežno poudarjajo posamezne elemente v interjerju, bodisi pohištvo bodisi dekoracijo.

Poudarjeni regal v dnevni sobi Čeprav ni nobenih pravil, kje vse lahko uporabimo LED-trakove, so najpogostejši v dnevnih sobah, kjer običajno svetlobno okrasijo niz omaric s televizorjem, knjigami, dekoracijo … Ena izmed možnosti je, da regal osvetlimo od spodaj - trak pritrdimo na spodnji rob najnižje omarice. LED-trakovi odlično delujejo z odprtimi policami, kjer poudarjajo na njih razstavljene spominske in umetniške predmete. Tako dobi dekoracija teatralen in celo dramatičen videz.

Vabljiva, a ne preobremenjujoča svetloba Regale lahko subtilno osvetlimo tudi z zadnje strani, tako da vabljiva topla svetloba ni preobremenjujoča. Trakove običajno namestimo vodoravno, nepričakovan učinek pa imajo položeni navpično, zato še bolj pritegnejo pogled. Z njimi lahko celo poudarimo geometrijske linije pohištva. Močan vtis naredijo tudi z LED-trakovi osvetljeni arhitekturni detajli v stanovanju, na primer dvignjeni strop, ali pa umetniška dela.

Za kuhinje in kopalnice Drugi prostor, kjer običajno najdemo LED-trakove, so kuhinje. Pritrjeni na spodnjo stran zgornjih kuhinjskih omaric ponujajo zadostno svetlobo za delo na pultu, čeprav so v prvi vrsti namenjeni dekoraciji. Ali pa jih namestimo na zadnjo stran omaric, tako da je videti, kot da svetloba prihaja izza njih. V takem primeru lahko uporabimo zabavne barvne trakove namesto tople bele barve. Tudi kopalnica je prostor, kjer so LED-trakovi priljubljeni dodatek. Namestimo jih denimo za kopalniško ogledalo, ki je nekoliko odmaknjeno od stene, ali pod stenske omarice, kjer subtilno osvetljujejo območje okoli umivalnika.