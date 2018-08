Protestniki so Babišu očitali, da je svojo vlado osnoval na strpnosti do komunistov in da je bil sam nekoč član partije. Češki premier pa je zagotovil, da spoštuje vse, ki so bili leta 1968 pogumni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Invazija vojske varšavskega pakta je bila brutalna, veliko naših ljudi je umrlo,« je dejal 63-letnik.

V središču Prage so sicer v okviru osrednje slovesnosti Babiš in drugi politiki položili vence.

Že v ponedeljek se je pred ruskim veleposlaništvom v Pragi zbralo več sto ljudi. Demonstranti so nosili zastave Ukrajine, zveze Nato in Evropske unije ter transparente z napisi Okupatorji niso bratje. Prižgali so tudi sveče za žrtve.

Slovaški predsednik drevi z nagovorom

Tudi na Slovaškem so danes obeležili obletnico, med drugim so položili vence na grob nekdanjega voditelja komunistične partije in vlade na Češkoslovaškem Aleksandra Dubčka, ki je zagovarjal »socializem s človeškim obrazom« in sprožil proces politične in gospodarske liberalizacije. Slovaški predsednik Andrej Kiska pa bo imel drevi televizijski nagovor državljanom.

Invazija se je začela 20. avgusta 1968 ob 23. uri, ko so prve enote Varšavskega pakta prečkale češkoslovaške meje. Tja so poslali 200.000 vojakov in enote nato okrepili na 600.000 mož - opremljenih z na tisoče tanki in drugo vojaško mašinerijo. Praški radio je 21. avgusta ob 4.59 objavil, da sta prestolnica in preostanek države okupirani.

Sovjetska zveza in njeni sateliti so tako nasilno zatrli poskus politične liberalizacije in vzpostavitve »socializma s človeškim obrazom«, znan kot praška pomlad. Sledilo je 20 let sovjetske partijske nadvlade, ki jo je leta 1989 odnesla žametna revolucija. Zasedba je med 21. avgustom in 31. decembrom 1968 zahtevala 137 smrtnih žrtev. Dvajsetletna sovjetska okupacija pa je po ocenah terjala okoli 400 mrtvih.