Predstavljamo vam pet različnih kuhinjskih postavitev in vam svetujemo, katero izbrati glede na razpoložljivi prostor. In če kuhinjo prenavljate, se ne bojte prestaviti gospodinjskih aparatov (in inštalacij zanje) na ustreznejše mesto, tako da ustvarite učinkovit delovni trikotnik med pomivalnim koritom, kuhinjsko ploščo in hladilnikom.

Kuhinjski otok Osrednji kuhinjski otok je še vedno eden najbolj vročih trendov v opremljanju kuhinjskega prostora. Poleg tega, da ustvarja močan in učinkovit delovni trikotnik, ga lahko uporabimo tudi kot površino za pripravo hrane ali pa ob njem jemo in se družimo. In še veliko stvari lahko shranimo v njem, saj ga običajno sestavljajo omarice ali predalniki. Vendar je postavitev otoka odvisna od velikosti prostora – prehod med njim in kuhinjskim pultom mora biti dovolj širok, da se neovirano gibljemo. Če temu ni tako, preverite naslednjo, prostorsko manj zahtevno možnost.

Kuhinjski polotok Kadar je kuhinjska kvadratura skromnejša, razmislite o polotoku, ki zaključuje kuhinjske elemente tako, da je pritrjen na steno. Na njem je še vedno dovolj prostora za pripravo hrane ali postavitev barskih stolčkov na zunanji strani, tako da dobimo jedilni kotiček. Takšna postavitev ne ovira pretoka v kuhinji in je učinkovita tudi z vidika delovnega trikotnika.

Ob eni steni Kuhinja z elementi samo ob eni steni je primerna za ozke prostore in majhna gospodinjstva, saj se v njej lahko giblje le eden, največ dva stanovalca. Z vsemi omaricami in gospodinjskimi aparati je delovni trikotnik zreduciran zgolj na ravno linijo. Da povečate učinkovitost takega dizajna in shranjevalne zmogljivosti, namestite na steno obešalne palice, kjer lahko obesite ponve, nože in druge pripomočke, ki vam morajo biti pri roki. In če višina stropa dopušča, naj zgornje omarice segajo do stropa, da čim bolj izkoristite omejeni prostor.

Galerijska kuhinja Radi kuhate in ure prebijete v kuhinji, omejuje pa vas razmeroma ozek prostor, ki se končuje z oknom ali vrati. V takem primeru pride v poštev galerijska oziroma dvostranska kuhinja z elementi, postavljenimi ob obeh stenah. Pozor, med elementi na eni in drugi strani mora biti dovolj prostora za neovirano odpiranje vrat (ne pozabite na vrata hladilnika)! Osnovni elementi – kuhališče, pomivalno korito in hladilnik – naj bodo postavljeni tako, da tvorijo trikotnik, delovni pulti pa naj ob obeh straneh potekajo izmenično tako, da lahko v kuhinji hkrati delata dva človeka.