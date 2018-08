Mohorič, ki je lani zmagal na sedmi etapi dirke po Španiji, letos pa je slavil na deseti etapi dirke po Italiji, ne bo nastopil na dirki po Španiji. V moštvu so med sedmimi Slovenci, ki vrtijo pedala te ekipe, za tritedensko špansko pentljo izbrali le Luka Pibernika. Ob Piberniku so za Vuelto izbrali še Vincenza Nibalija, Franca Pellizottija, Iona Izagirra, Gorko Izagirra, Ivana Garcio Cortino, Hermanna Pernsteinerja in Marka Paduna.

Mohorič pred odhodom v Nemčijo optimističen V Bahrain Meridi so za Mohoriča po zmagoslavju na dirki po Beneluksu namenili vlogo vodje na dirki po Nemčiji, ki se vrača na koledar mednarodnih kolesarskih preizkušenj po desetletnem premoru, ki je bil posledica velikih dopinških škandalov v nemškem kolesarstvu. Mohoričevi pomočniki bodo Antonio Nibali, Maxim Pirard, Meiyin Wang in Heinrich Haussler. V ekipi je tudi sprinter Niccolo Bonifazio. »Na dirko po Nemčiji prihajam po najuspešnejšem tednu v moji karieri, na BinckBank Touru. Na dirki po Beneluksu sem imel močne noge, na zadnjih dveh etapah sem res dal vse od sebe, da sem ubranil majico vodilnega. Na srečo mislim, da se bom lahko pravočasno regeneriral za dirko po Nemčiji. Mislim, da se lahko zelo dobro odrežemo. Verjamem, da nas čaka nov, zelo uspešen teden, moj cilj je skupni seštevek,« je za spletno stran moštva dejal Mohorič.