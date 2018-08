Podjetje MTA, ki upravlja newyorško podzemno železnico, je sporočilo, da so poklicali na pomoč policijo in urad za nadzor živali, ko so opazili kozi, ki sta se sprehajali na tirih v Brooklynu med postajama Fort Hamilton in New Utrecht. Tam sta namreč glede na posnetke prežvekovali travo, ki je zrasla med tračnicami.

Osebju železnice in policiji je nato uspelo spraviti kozi na zaprto progo, kjer so ju ujeli. Pri tem pa je glede na posnetek pomagal tudi nekdanji voditelj oddaje The Daily Show, ki je znan aktivist za dobrobit živali. Skupaj s soprogo podpirata zavetišče za živino Farm Sanctuary v državi New York, kjer so tudi sprejeli pobegli kozi. Ni jasno, kako je kozama uspelo pobegniti na tire. V bližini je sicer več klavnic, od koder so živali v preteklosti že pobegnile.

Iz zavetišča, kjer so sprejeli kozi, so sporočili, da sta kozi pasme, ki se jih običajno redi zaradi mesa. Tako je Billyju in Willyju, kot so ju poimenovali, očitno uspel drzen pobeg in se zdaj lahko veselita svetlejše prihodnosti.

Na družbenih omrežjih sicer že krožijo šale o nenavadnem pripetljaju. Newyorška podzemna železnica je med drugim objavila fotografijo kozlov, poleg pa zapis, da sta bila »zelo poreeeedna fanta«. Drugi pa so se čudili, da v Brooklynu sploh raste trava.