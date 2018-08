Sprememba politike, ki jo je v ponedeljek zvečer objavilo ministrstvo za javno varnost, pomeni, da bo lahko do 600.000 Izraelcev več kot doslej zaprosilo za orožni list. Gre za občutno povečanje, doslej je imelo tovrstna dovoljenja 140.000 civilistov. Vir z omenjenega ministrstva je sicer ocenil, da bo z uvedbo novih pravil le okoli 35.000 ljudi zainteresiranih za pridobitev orožnega lista, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Minister za javno varnost Gilad Erdan je ob uvedbi spremembe ocenil, da bi ta lahko odvrnila napade t. i. volkov samotarjev. Takšni napadi s strelnim orožjem, noži ali avtomobili, ki so se začeli pojavljati v zadnjih letih, so bili večkrat tudi smrtonosni.

A na drugi strani je bilo v kaosu, ki je sledil tovrstnim napadom, ponesreči ustreljenih več ljudi, izraelske varnostne sile pa so se večkrat soočile z očitki, da so uporabile prekomerno silo. »Številni civilisti so v takšnih napadih v dobi napadov volkov samotarjev reševali življenja, več ko bo izurjenih civilistov z orožjem, več bo možnosti za odvračanje napadov in zmanjševanje števila žrtev,« je bil v izjavi za javnost kljub pomislekom prepričan Erdan.