Po predlogu vodstva TKI Hrastnik se bo osnovi kapital družbe najprej prepolovil na nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, nato pa povečal za 817.426 evrov. Prvi krog dokapitalizacije se začenja že danes, v njem pa lahko sodelujejo obstoječi delničarji v sorazmerju s svojimi lastniškimi deleži, je razvidno iz zapisnika skupščine, danes objavljenega na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. Nove delnice bo mogoče vplačati po ceni dva evra za vsako, kolikor bodo po zmanjšanju osnovnega kapitala vredne tudi obstoječe delnice TKI Hrastnik.

Če v prvem krogu dokapitalizacije, ta bo trajal 14 dni, ne bodo vpisane vse ponujene delnice, jih bodo v drugem krogu ponudili družbi AGM Nemec in v tretjem družbi Nanotehna Plus. Obe sta po zagotovilih vodstva že izrazili pripravljenost na vplačilo novih delnic, tudi v drugem in tretjem krogu. Dokapitalizaciji se torej obeta uspeh, celoten postopek naj bi bil zaključen v 33 dneh od dneva skupščine, to je do 22. septembra.

Pri dokapitalizaciji pa očitno ne bosta sodelovala državna lastnika DSU in Kapitalska družba (Kad), ki imata skupaj v lasti nekaj manj kot 11 odstotkov delnic TKI Hrastnik. Oba delničarja sta namreč napovedala vložitev izpodbojne tožbe tako na sklep o zmanjšanju kapitala kot na sklep o njegovem povečanju. Pooblaščenec DSU je ob tem opozoril, da je vrednost delnice z dvema evroma določena bistveno prenizko in verjetno ne odraža prave vrednosti družbe. Knjigovodska vrednost delnice je denimo določena pri 9,62 evra.

Pomisleke, da bi nameravali z dokapitalizacijo iz lastništva TKI Hrastnik iztisniti državne lastnike, med katerimi je poleg DSU in Kada še Modra zavarovalnica, je predsednik upravnega odbora Marjan Dovč na skupščini zavrnil. Kot je razvidno iz zapisnika skupščine, ravno nizka prodajna vrednost delnice po njegovih besedah daje vsem delničarjem enake možnosti vplačila.