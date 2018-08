Spletni portal Quartz poroča, da je film režiserja Jona M. Chuja s 26 milijoni dolarjev vikend izkupička najbolj uspešna romantična komedija zadnjih let. Nazadnje je bil žanrski film tako uspešen pred tremi leti, ko je film Razuzdanka (2015) uvodoma v blagajne prinesla okroglih 30 milijonov dolarjev. Od leta 2008 se sicer zaslužki tako imenovanih rom-comov v tem pogledu gibljejo v povprečju pri 16 milijonih.

Ustvarjalcem se je torej poplačalo, da so pred izidom zavrnili bogato Netflixovo ponudbo, ki je v zameno za distribucijske pravice članom filmske ekipe ponujal popolno umetniško svobodo, vnaprejšnje plačilo z najmanj sedemmestnim predznakom in obljubo trilogije.

Režiser Chu je kot navdih za film s povsem azijsko zasedbo, posnet po istoimenskem satiričnem romanu singapurskega pisatelja Kevina Kwana, izpostavil oskarjevsko grozljivko Zbeži! (2017) in superherojski film Črni panter (2018), pod katera sta se podpisala temnopolta režiserja Jordan Peele in Ryan Coogler. Meni, da se je tveganje izplačalo, saj so z ekipo dokazali, da so lahko tudi zgodbe z Azijci v glavnih vlogah uspešne na velikem platnu. Številni mediji so film označili kot pomemben precedens in korak k bolj raznoliki reprezentaciji v prihodnje.