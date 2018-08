Parada ob dnevu neodvisnosti, ki ga v Indoneziji praznujejo 17. avgusta, je potekala dan kasneje na vzhodnem delu otoka Java, največ pozornosti pa so pritegnile deklice iz lokalnega vrtca, odete v rute, zavezane kot nikab, z replikami orožja v rokah.

Na vrtec se je zaradi poteze usul plaz kritik. Ko so po poročanju Guardiana upravitelja vprašali, zakaj so se odločili za takšne kostume, je povedal, da so uporabili rekvizite iz prejšnjih let, da bi prihranili denar. V vrtcu niso pojasnili, zakaj so takšne kostume uporabljali pretekla leta.

»Sploh nismo pomislili na učinek,« je za BBC še povedal upravitelj Hartatik. Na tiskovni konferenci je tamkajšnji vojaški poveljnik Kav Depri Rio Saransi dejal, da s parado niso želeli promovirati religijskega radikalizma, ampak otroke izobraziti o »težavah islama«.

Novico so komentirali tudi v indonezijskem parlamentu, kjer so dogodek označili za »neprimeren spektakel« in dodali, da bi takšno početje lahko vplivalo na otroško percepcijo sveta.